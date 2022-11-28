Россия исключила посредничество Ватикана в переговорах с Украиной
Россия исключает посредничество Ватикана в переговорах с Украиной о завершении войны, так как это якобы невозможно из-за позиции Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, которое цитирует Reuters.
По сообщению Reuters, спикер Кремля отметил, что российские власти приветствуют политическую волю Ватикана, однако таким переговорам якобы мешает украинская сторона.
"Учитывая ситуацию де-факто и де-юре, которая сейчас есть с украинской стороны, такие площадки не могут быть востребованы", - сказал он журналистам.
Россия, как пишет издание, обвинила Украину в том, что она закрывает перспективу переговоров и исключает взаимодействие с президентом Владимиром Путиным.
После того, как Россия вторглась в Украину более девяти месяцев назад, уже несколько стран, включая Турцию, Израиль и Китай, назывались потенциальными посредниками в разрешении конфликта.
Ранее РБК сообщало, что Папа Римский Франциск неоднократно предупреждал, что кризис может спровоцировать применение ядерного оружия с неконтролируемыми глобальными последствиями.
Напомним, недавно глава Ватикана впервые прямо призвал Путина остановить "спираль насилия и смерти" в Украине.
Накануне Папа Римский Франциск заявил, что поражен той жестокостью, с которой оккупанты воюют в Украине, поскольку эта черта якобы не присуща русскому народу. После этого заявления глава УГКЦ Святослав Шевчук подарил Папе Римскому фрагмент российской мины, которая в марте уничтожила фасад храма в Киевской области.
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