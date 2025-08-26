Росія виходить із конвенції про запобігання катуванням та нелюдському поводженню

В документі уряд запропонував російському диктатору Володимиру Путіну денонсувати ще одну конвенцію, до якої Росія приєдналася в статусі члена Ради Європи.

"Схвалити і представити президенту Російської Федерації для внесення у Державну Думу Федеральних Зборів Російської Федерації пропозицію про денонсацію Російською Федерацією Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню від 26 листопада 1987 року і протоколів до неї від 4 листопада 1993 року, підписаних від імені Російської Федерації у м. Страстбурзі 28 лютого 1996 року", - йдеться у постанові.

Що передбачає документ

Згадана конвенція була ухвалена 26 листопада 1987 року. Росія підписала її 28 лютого 1996 року і ратифікувала 28 березня 1998 року.

Документ забороняє тортури і зобов'язує запобігати їм. Для цього був створений Європейський комітет із запобігання тортурам (ЄКЗТ) - незалежний міжнародний орган, що отримав право проводити інспекції в тюрмах, колоніях, СІЗО, психіатричних закладах та інших місцях позбавлення волі.

Мета цих візитів - виявити порушення і дати рекомендації щодо поліпшення умов утримання.

Країни-учасниці Конвенції зобов'язані співпрацювати з комітетом і надавати йому доступ до будь-яких місць позбавлення волі без обмежень. Після кожного візиту ЄКЗТ готує доповідь, яка надсилається відповідній країні разом з проханням відповісти на порушені в ній питання.

16 березня 2022 року, після повномасштабного вторгнення в Україну, Росію виключили з Ради Європи, членом якої вона була 26 років. Відтоді країна залишалася учасницею Конвенції проти катувань лише формально.

ЄКЗТ повідомляв, що влада Росії не відповідала на запити щодо співпраці. Це стосувалося не лише моніторингових візитів до місць позбавлення волі, а і надання інформації про тривожні випадки, такі як загибель опозиційного політика Олексія Навального в колонії особливого режиму "Полярний вовк" у лютому 2024 року.