Президент ПАРЄ висловився про можливе повернення Росії в Раду Європи після війни
Поки ще зарано говорити про можливе повернення Росії до Ради Європи після закінчення війни. Теж саме стосується зняття деяких санкцій.
Про в інтерв'ю РБК-Україна розповів президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос.
"Про це ще рано, передчасно говорити, тому що ви знаєте: Росія один раз повернулася, і після повернення почала агресивну війну. Тому ні, я не думаю, що зараз це питання стоїть", - сказав він.
Русопулос нагадав, що після Холодної війни штаб-квартиру НАТО відвідувало багато російських генералів, хоча це було неприпустимо у роки протистояння.
"Я ніколи не міг собі уявити, що Холодна війна, світ, розділений на дві сторони, призведе до того, що російські генерали увійдуть до штаб-квартири свого ворога. Якщо ви запитаєте мене про уяву, то коли я залишу політику, я думаю, що можу написати роман, але не про політику. У мене багата уява, але дозвольте мені не використовувати її зараз. Я можу використовувати її, знаходячи рішення в тій сфері, за яку я відповідаю", - висловився політик.
Президент ПАРЄ додав, що якщо зняття обмежень чи інших рішень проти Росії допоможуть, росіяни повинні показати, що вони налаштовані припинити війну і зупинитися.
Санкції ЄС проти Росії
Нагадаємо, до третьої річниці початку повномасштабної війни в Україні в ЄС збираються ухвалити 16-й пакет санкцій проти Росії. За інформацією ЗМІ, до санкційного списку можуть потрапити понад 30 фізичних та юридичних осіб з Росії, а також Китаю та КНДР.
Як зазначає Politico, ЄС не буде вводити повну заборону на купівлю російського скрапленого природного газу, але збирається ввести певні обмеження, хоч вони значно не вплинуть на імпорт.
Крім того, Брюссель запровадить обмеження стосовно алюмінію з Росії, а також продажу обладнання для відеоігр.
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