Россия выходит из конвенции о предотвращении пыток и бесчеловечного обращения

В документе правительство предложило российскому диктатору Владимиру Путину денонсировать еще одну конвенцию, к которой Россия присоединилась в статусе члена Совета Европы.

"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложение о денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции о предупреждении пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколов к ней от 4 ноября 1993 года, подписанных от имени Российской Федерации в г. Страстбурге 28 февраля 1996 года", - говорится в постановлении.

Что предусматривает документ

Упомянутая конвенция была принята 26 ноября 1987 года. Россия подписала ее 28 февраля 1996 года и ратифицировала 28 марта 1998 года.

Документ запрещает пытки и обязывает предотвращать их. Для этого был создан Европейский комитет по предупреждению пыток (ЕКПП) - независимый международный орган, получивший право проводить инспекции в тюрьмах, колониях, СИЗО, психиатрических учреждениях и других местах лишения свободы.

Цель этих визитов - выявить нарушения и дать рекомендации по улучшению условий содержания.

Страны-участницы Конвенции обязаны сотрудничать с комитетом и предоставлять ему доступ к любым местам лишения свободы без ограничений. После каждого визита ЕКПП готовит доклад, который направляется соответствующей стране вместе с просьбой ответить на затронутые в нем вопросы.

16 марта 2022 года, после полномасштабного вторжения в Украину, Россию исключили из Совета Европы, членом которого она была 26 лет. С тех пор страна оставалась участницей Конвенции против пыток лишь формально.

ЕКПП сообщал, что власти России не отвечали на запросы о сотрудничестве. Это касалось не только мониторинговых визитов в места лишения свободы, но и предоставления информации о тревожных случаях, таких как гибель оппозиционного политика Алексея Навального в колонии особого режима "Полярный волк" в феврале 2024 года.