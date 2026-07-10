Росія вигадала цинічний фейк про "врятовану з підвалу" дівчинку з Костянтинівки

Російська історія про нібито врятовану з підвалу 10-річну Софію з Костянтинівки виявилася цинічною маніпуляцією та пропагандою. Окупанти використали дитину для створення брехливого сюжету, повністю перекрутивши хронологію подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

Як Росія сфабрикувала історію

Як зазначили в ЦПД, російські державні медіа та уповноважена з прав дитини в РФ Марія Львова-Бєлова активно поширювали історію про те, як військові РФ нібито щойно евакуювали з прифронтової Костянтинівки 10-річну дівчинку.

За їхньою версією, дитина майже місяць сама ховалася у підвалі. Пропагандисти також оприлюднили інтерв'ю, де Софія озвучує антиукраїнські тези, які явно не здатна сформувати самостійно через свій вік.

Проте аналітики президентської ініціативи Bring Kids Back, яка займається поверненням депортованих дітей, повністю спростували цю версію за допомогою відкритих даних.

Дівчинка з такою ж зовнішністю була зафіксована на фотографіях у соціально-реабілітаційному центрі в окупованому Шахтарську ще 5 червня 2026 року.

Це означає, що щонайменше за місяць до виходу пропагандистського сюжету дитина вже перебувала під повним контролем окупантів. Росіяни свідомо замовчували інформацію про неї, не шукали її родичів, а просто утримували для зйомок.

Фото: російська пропаганда використала дитину з Костянтинівки для фабрикації сюжету (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Навіщо Кремлю цей фейк

Головна мета цієї інформаційної кампанії - екстрено відвернути увагу світу від звіту Московського механізму ОБСЄ, який презентували 9 липня 2026 року.

Цей міжнародний документ вперше офіційно зафіксував, що примусова асиміляція, мілітаризація та індоктринація українських дітей є системною державною політикою Росії, яка може розцінюватися як злочин проти людяності.

Синхронний вихід історії про Софію мав перебити міжнародний резонанс і показати РФ у ролі "рятівника".