Россия придумала циничный фейк о "спасенной из подвала" девочке из Константиновки
Российская история о якобы спасенной из подвала 10-летней Софии из Константиновки оказалась циничной манипуляцией и пропагандой. оккупанты использовали ребенка для создания лживого сюжета, полностью извратив хронологию событий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Как Россия сфабриковала историю
Как отметили в ЦПИ, российские государственные медиа и уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова активно распространяли историю о том, как военные РФ якобы только что эвакуировали из прифронтовой Константиновки 10-летнюю девочку.
По их версии, ребенок почти месяц сам прятался в подвале. Пропагандисты также обнародовали интервью, где София озвучивает антиукраинские тезисы, которые явно не способны сформировать самостоятельно из-за своего возраста.
Однако аналитики президентской инициативы Bring Kids Back, занимающейся возвращением депортированных детей, полностью опровергли эту версию с помощью открытых данных.
Девочка с такой же внешностью была запечатлена на фотографиях в социально-реабилитационном центре в оккупированном Шахтерске еще 5 июня 2026 года.
Это означает, что, по меньшей мере, за месяц до выхода пропагандистского сюжета ребенок уже находился под полным контролем кафиров. Россияне сознательно умалчивали информацию о ней, не искали ее родственников, а просто удерживали для съемок.
Фото: российская пропаганда использовала ребенка из Константиновки для фабрикации сюжета (t.me/CenterCounteringDisinformation)
Зачем Кремлю этот фейк
Главная цель этой информационной кампании - экстренно отвлечь внимание мира от отчета Московского механизма ОБСЕ, который презентовали 9 июля 2026 года.
Этот международный документ впервые официально зафиксировал, что принудительная ассимиляция, милитаризация и индоктринация украинских детей является системной государственной политикой России, которая может быть расценена как преступление против человечности.
Синхронный выход истории о Софии должен был перебить международный резонанс и показать РФ в роли "спасителя".
Ситуация на ВТО и пропаганда РФ
Напомним, российские оккупационные администрации активно используют украинские учебные заведения для давления и манипуляций. В частности, захватчики превратили последние школьные звонки в милитарную агитацию и устроили отбор выпускников в подразделения БПЛА армии РФ.
Кроме того, на временно оккупированных территориях Украины идет масштабная кампания по искоренению всего украинского. Россия продолжает системную русификацию образовательной сферы - после школ и высших учебных заведений этот процесс полностью распространился на детские сады.
Такая насадка идеологии является частью глобальной гибридной войны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Россия вкладывает огромные деньги в пропаганду, постоянно распространяя дезинформацию для сохранения своего влияния в Европе и мире.