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Россия придумала циничный фейк о "спасенной из подвала" девочке из Константиновки

22:30 10.07.2026 Пт
2 мин
Пропагандисты просчитались с датами
aimg Сергей Козачук
Россия придумала циничный фейк о "спасенной из подвала" девочке из Константиновки Фото: пропаганда РФ использовала ребенка из Константиновки для создания фейка (Getty Images)
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Российская история о якобы спасенной из подвала 10-летней Софии из Константиновки оказалась циничной манипуляцией и пропагандой. оккупанты использовали ребенка для создания лживого сюжета, полностью извратив хронологию событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Как Россия сфабриковала историю

Как отметили в ЦПИ, российские государственные медиа и уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова активно распространяли историю о том, как военные РФ якобы только что эвакуировали из прифронтовой Константиновки 10-летнюю девочку.

По их версии, ребенок почти месяц сам прятался в подвале. Пропагандисты также обнародовали интервью, где София озвучивает антиукраинские тезисы, которые явно не способны сформировать самостоятельно из-за своего возраста.

Однако аналитики президентской инициативы Bring Kids Back, занимающейся возвращением депортированных детей, полностью опровергли эту версию с помощью открытых данных.

Девочка с такой же внешностью была запечатлена на фотографиях в социально-реабилитационном центре в оккупированном Шахтерске еще 5 июня 2026 года.

Это означает, что, по меньшей мере, за месяц до выхода пропагандистского сюжета ребенок уже находился под полным контролем кафиров. Россияне сознательно умалчивали информацию о ней, не искали ее родственников, а просто удерживали для съемок.

Россия придумала циничный фейк о &quot;спасенной из подвала&quot; девочке из Константиновки Фото: российская пропаганда использовала ребенка из Константиновки для фабрикации сюжета (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Зачем Кремлю этот фейк

Главная цель этой информационной кампании - экстренно отвлечь внимание мира от отчета Московского механизма ОБСЕ, который презентовали 9 июля 2026 года.

Этот международный документ впервые официально зафиксировал, что принудительная ассимиляция, милитаризация и индоктринация украинских детей является системной государственной политикой России, которая может быть расценена как преступление против человечности.

Синхронный выход истории о Софии должен был перебить международный резонанс и показать РФ в роли "спасителя".

Ситуация на ВТО и пропаганда РФ

Напомним, российские оккупационные администрации активно используют украинские учебные заведения для давления и манипуляций. В частности, захватчики превратили последние школьные звонки в милитарную агитацию и устроили отбор выпускников в подразделения БПЛА армии РФ.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Украины идет масштабная кампания по искоренению всего украинского. Россия продолжает системную русификацию образовательной сферы - после школ и высших учебных заведений этот процесс полностью распространился на детские сады.

Такая насадка идеологии является частью глобальной гибридной войны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Россия вкладывает огромные деньги в пропаганду, постоянно распространяя дезинформацию для сохранения своего влияния в Европе и мире.

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