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Росія вигадала нову нумерацію ракет, які запускає по Україні: що це означає

Ілюстративне фото: РФ могла придумати нові способи нумерації ракет (facebook.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія могла вигадати нові способи нумерації дати випуску ракет, щоб вводити Україну в оману.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Видання з посиланням на власні джерела повідомляє, що як мінімум одна ракета з тих, якими росіяни атакували Україну вночі, мала дивну нумерацію. На місці, де зазвичай у серійному номері містяться відомості щодо кварталу та року випуску, розташовано дві цифри "вісім".

Defense Express зазначає, що якщо друга "вісімка" у теорії має позначати 2018 рік, то перша "вісімка", розташована на місці, де зазвичай ставиться квартал, виглядає дивно.

Фото: РФ могла придумати нові способи нумерації ракет (defence-ua.com)

Таким чином, не виключено, що загарбники хочуть вводити українців в оману, визначивши для себе нові способи нумерації дати випуску ракет, щоб по уламках було важче робити якісь висновки.

Нічна атака по Україні

В ніч на 30 серпня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку по Києву.

У Шевченківському районі  на території підприємства уламки ракет убили двох людей, ще одна отримала поранення. Також внаслідок падіння елементів ракет виникли руйнування та пожежі у Шевченківському та Дарницькому районах.

До того ж, під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Черкаській та Кіровоградській областях. У регіонах працювали сили ППО.

Загалом сили ППО збили усі 28 російських крилатих ракет та 15 з 16 дронів.

Більше про наслідки нічного обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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