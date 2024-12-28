Росія відрепетирувала напад на Фінляндію та країни Балтії, - ЗМІ

Зауважимо, що у березні минулого року оборонний альянс НАТО відпрацював розгортання 20 000 військовослужбовців на півночі Норвегії і у фінській Лапландії.

А на початку цього року НАТО провело масштабні навчання біля кордонів РФ.

Нагадаємо, що минулого місяця у Фінляндії розпочалися найбільші артилерійські військові навчання НАТО під назвою Lightning Strike 24. Вони є частиною серії навчань країн-членів Альянсу в Європі.

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