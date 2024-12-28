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Росія відрепетирувала напад на Фінляндію та країни Балтії, - ЗМІ

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В НАТО вважають, що Росія відрепетирувала напад на Фінляндію та країни Балтії. На їх думку, війна в Україні показала, що Росія готова йти на значні ризики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iltalehti.

Джерела в НАТО повідомили, що Росія відпрацювала атаку на Фінляндію та інші країни східного боку НАТО. За даними джерел, в оборонному звіті загалом вважається можливим напад російських військових на Фінляндію, Північну Норвегію чи країни Балтії.

В НАТО вважають, що в разі нападу Росія намагатиметься створити буферну зону в Північній Лапландії та Фінмарку в Норвегії, що перенесе бойові дії на територію країн НАТО. 

Зауважимо, що у березні минулого року оборонний альянс НАТО відпрацював розгортання 20 000 військовослужбовців на півночі Норвегії і у фінській Лапландії.

А на початку цього року НАТО провело масштабні навчання біля кордонів РФ.

Нагадаємо, що минулого місяця у Фінляндії розпочалися найбільші артилерійські військові навчання НАТО під назвою Lightning Strike 24. Вони є частиною серії навчань країн-членів Альянсу в Європі.

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