Росія відрепетирувала напад на Фінляндію та країни Балтії, - ЗМІ

В НАТО вважають, що Росія відрепетирувала напад на Фінляндію та країни Балтії. На їх думку, війна в Україні показала, що Росія готова йти на значні ризики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iltalehti.
Джерела в НАТО повідомили, що Росія відпрацювала атаку на Фінляндію та інші країни східного боку НАТО. За даними джерел, в оборонному звіті загалом вважається можливим напад російських військових на Фінляндію, Північну Норвегію чи країни Балтії.
В НАТО вважають, що в разі нападу Росія намагатиметься створити буферну зону в Північній Лапландії та Фінмарку в Норвегії, що перенесе бойові дії на територію країн НАТО.
Зауважимо, що у березні минулого року оборонний альянс НАТО відпрацював розгортання 20 000 військовослужбовців на півночі Норвегії і у фінській Лапландії.
А на початку цього року НАТО провело масштабні навчання біля кордонів РФ.
Нагадаємо, що минулого місяця у Фінляндії розпочалися найбільші артилерійські військові навчання НАТО під назвою Lightning Strike 24. Вони є частиною серії навчань країн-членів Альянсу в Європі.
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