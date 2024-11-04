У Фінляндії стартували найбільші в Європі артилерійські навчання НАТО

У Фінляндії 4 листопада розпочалися найбільші артилерійські військові навчання НАТО під назвою Lightning Strike 24. Вони є частиною серії навчань країн-членів Альянсу в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз армії США у Європі та Африці.

Як зазначається, навчання Lightning Strike 24 ("Удар блискавки-24") є частиною серії Dynamic Front 25 ("Динамічний фронт-25").

У навчаннях візьмуть участь понад 5 тисяч військовослужбовців зі США та ще 28 країн-союзників та партнерів Альянсу. Вони застосують понад 130 різних систем озброєння.

Крім Фінляндії, навчання пройдуть на територіях Естонії, Німеччини, Польщі та Румунії. На території Фінляндії вони проходитимуть до 28 листопада в районах Роваярві та Рованіємі (Лапландія).

Навчання мають на меті продемонструвати оборонні можливості Альянсу в регіоні Північної Європи, а також відпрацювати оперативне командування, управління і співпрацю з Об'єднаним корпусом швидкого реагування НАТО.

У них братимуть участь близько 3600 фінських військових та приблизно 1250 солдатів міжнародних сил.

Як зазначив керівник навчань полковник Янне Мякітало, масштаб показує, що у разі потреби Фінляндія може отримати допомогу від союзників "дуже швидко".

"Це хороший приклад того, що наша власна польова артилерія у поєднанні з можливостями союзників утворює потужну оборону у північній частині Фінляндії та НАТО", - сказав він.