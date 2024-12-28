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Россия отрепетировала нападение на Финляндию и страны Балтии, - СМИ

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В НАТО считают, что Россия отрепетировала нападение на Финляндию и страны Балтии. По их мнению, война в Украине показала, что Россия готова идти на значительные риски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iltalehti.

Источники в НАТО сообщили, что Россия отработала атаку на Финляндию и другие страны восточной стороны НАТО. По данным источников, в оборонном отчете в целом считается возможным нападение российских военных на Финляндию, Северную Норвегию или страны Балтии.

В НАТО считают, что в случае нападения Россия попытается создать буферную зону в Северной Лапландии и Финмарке в Норвегии, что перенесет боевые действия на территорию стран НАТО.

Заметим, что в марте прошлого года оборонный альянс НАТО отработал развертывание 20 000 военнослужащих на севере Норвегии и в финской Лапландии.

А в начале этого года НАТО провело масштабные учения у границ РФ.

Напомним, что в прошлом месяце в Финляндии начались крупнейшие артиллерийские военные учения НАТО под названием Lightning Strike 24. Они являются частью серии учений стран-членов Альянса в Европе.

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