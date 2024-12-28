Россия отрепетировала нападение на Финляндию и страны Балтии, - СМИ

Заметим, что в марте прошлого года оборонный альянс НАТО отработал развертывание 20 000 военнослужащих на севере Норвегии и в финской Лапландии.

А в начале этого года НАТО провело масштабные учения у границ РФ.

Напомним, что в прошлом месяце в Финляндии начались крупнейшие артиллерийские военные учения НАТО под названием Lightning Strike 24. Они являются частью серии учений стран-членов Альянса в Европе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.