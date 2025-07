Росія відправляє на фронт викрадених українських дітей, - The Times

За словами неназваних українських урядовців, примус українців іти воювати служить двом цілям Кремля: вирішенням нестачі живої сили в російській армії та жорсткою формою нової психологічної війни проти українців. Останнє є нібито наказом самого російського диктатора Володимир Путіна.

Як зазначає видання, тимчасово окупованих українських регіонів було незаконно вивезено, за різними оцінками, близько 35 тисяч дітей. Скільки було призвано до російської армії точно невідомо, але може йтися про тисячі українців.

"Мета Путіна - знищити Україну як націю, починаючи з її майбутнього покоління", - заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в подкасті The General and The Journalist.

Він підтвердив, що український уряд має документальні докази, включаючи списки призову, а також інформацію про загиблих неповнолітніх на полі бою.

"Росія хоче створити нових солдатів із викрадених українських дітей - це варварство і форма психологічної війни", - наголосив Єрмак.

Виконавчий директор Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету Натаніель Реймонд підтвердив журналістам The Times, що його команда розслідує десятки свідчень про залучення колишніх викрадених дітей до війни.

"Це не поодинокі випадки. Ми маємо справу з найбільшим викраденням дітей з часів Другої світової, порівнянним з германізацією польських дітей нацистами. Це не перевиховання. Це мобілізація", - зазначив Реймонд.

Загалом ідентифіковано 116 установ - від Криму до Тихоокеанського узбережжя РФ, - де утримуються українські діти. Після виходу з "таборів перевиховання" підлітки спрямовуються до кадетських шкіл, де проходять вишкіл зі зброєю.