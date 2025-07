Россия отправляет на фронт похищенных украинских детей, - The Times

По словам неназванных украинских чиновников, принуждение украинцев идти воевать служит двум целям Кремля: решением недостатка живой силы в российской армии и жесткой формой новой психологической войны против украинцев. Последнее является якобы приказом самого российского диктатора Владимир Путина.

Как отмечает издание, из временно оккупированных украинских регионов было незаконно вывезено, по разным оценкам, около 35 тысяч детей. Сколько было призвано в российскую армию точно неизвестно, но речь может идти о тысячах украинцев.

"Цель Путина - уничтожить Украину как нацию, начиная с ее будущего поколения", - заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в подкасте The General and The Journalist.

Он подтвердил, что украинское правительство имеет документальные доказательства, включая списки призыва, а также информацию о погибших несовершеннолетних на поле боя.

"Россия хочет создать новых солдат из похищенных украинских детей - это варварство и форма психологической войны", - подчеркнул Ермак.

Исполнительный директор Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета Натаниэль Реймонд подтвердил журналистам The Times, что его команда расследует десятки свидетельств о привлечении бывших похищенных детей к войне.

"Это не единичные случаи. Мы имеем дело с крупнейшим похищением детей со времен Второй мировой, сравнимым с германизацией польских детей нацистами. Это не перевоспитание. Это мобилизация", - отметил Реймонд.

Всего идентифицировано 116 учреждений - от Крыма до Тихоокеанского побережья РФ, - где содержатся украинские дети. После выхода из "лагерей перевоспитания" подростки направляются в кадетские школы, где проходят обучение с оружием.