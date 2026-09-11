Росія відправить свого чиновника до США наступного тижня

Енергетична зустріч країн G20 відбудеться у Х'юстоні 14-16 вересня. Туди приїде і представник Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Росіянина запросили на G20

Російський чиновник відвідає енергетичну зустріч G20 у Х'юстоні наступного тижня, повідомив у п'ятницю представник Білого дому.

Минулого місяця США вже вітали міністра фінансів Росії Антона Сілуанова на зустрічі країн G20 у Північній Кароліні.

Це стало першою особистою присутністю чиновника подібного ранга на форумі з часів вторгнення Росії в Україну у 2022 році.



Зустріч міністрів G20 з питань енергетичного достатку відбудеться з понеділка по середу за участю представників США:

міністра внутрішніх справ Дуга Бургума,

міністра енергетики Кріса Райта,

представника Білого дому Джаррода Агена.

Білий дім не одразу повідомив, хто візьме участь у зустрічі наступного тижня від Росії.

Очікується також присутність представників енергетичної галузі з Європи та Азії.

Дипломатичний трек

Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент провів зустріч із російською делегацією. Вони обговорюють врегулювання війни РФ проти України. Зустріч відбувалася на полях саміту G20.

Бессент просуває 28-пунктний план миру президента Трампа щодо України.

Також повідомлялося, що США вивчають, чи можуть Україна та Росія вжити заходів для деескалації війни протягом зими. І одночасно з цим відновити переговори щодо ширшої мирної угоди.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що тижні перед зимою пропонують вікно для дипломатії. Хоча на думку президента, російський диктатор Володимир Путін розраховує на ще одну жорстоку зиму для послаблення України.