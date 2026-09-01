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США поставили Росії умову щодо України на саміті G20: Reuters дізнався, про що йдеться

09:27 01.09.2026 Вт
2 хв
Що відповіла Москва?
aimg Анастасія Никончук
США поставили Росії умову щодо України на саміті G20: Reuters дізнався, про що йдеться Фото: G20 (GettyImages)
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Росія не отримає економічної підтримки чи нових угод до закінчення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Жорстка позиція США

Міністр фінансів США Скотт Бессент провів двосторонню зустріч із головою Мінфіну Росії Антоном Силуановим на полях зустрічі міністрів фінансів та керівників центральних банків країн G20 в Ешвіллі, штат Північна Кароліна.

За даними Reuters, американський чиновник дав зрозуміти російській стороні, що економічна співпраця не може бути розширена, доки триває війна проти України.

Як повідомили джерела агентства, під час розмови було обговорено мирний план президента США Дональда Трампа. При цьому, коли Силуанов спробував перейти до питань взаємного інтересу, Бессент, згідно з джерелом Reuters, зупинив його і заявив: "Нічого неможливо, доки війна не закінчиться".

У російському Міністерстві фінансів заявили, що сторони обговорювали фінансову співпрацю у рамках G20.

При цьому Reuters зазначає, що зустріч відбулася на тлі першого з початку повномасштабного вторгнення особистої участі Силуанова у заході G20.

Силуанов вперше приїхав особисто

До цього російська сторона не спрямовувала міністра фінансів на зустрічі G20 у очному форматі після початку повномасштабної війни. Нинішні переговори в Ешвіллі стали першим таким випадком.

Нагадуємо, що на полях саміту G20 в Ешвіллі представники Росії та США обговорили фінансову взаємодію між двома країнами, а також співпрацю у рамках Великої двадцятки.

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