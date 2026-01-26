Росія відправила першу у 2026 році партію СПГ до Китаю, - Reuters

Перший цього року вантаж скрапленого природного газу з російського заводу Arctic LNG 2 було розвантажено на терміналі Beihai LNG у Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з наявною інформацією, 25 грудня газовоз Buran був завантажений СПГ на плавучому сховищі Saam поблизу російського порту Мурманськ, який використовується заводом Arctic LNG 2. Після цього судно доправило вантаж до південно-західного регіону Китаю Гуансі, пройшовши маршрут через Суецький канал.

Такий шлях російські судна почали використовувати через зимові обмеження на Північному морському шляху вздовж арктичного узбережжя РФ.

Проєкт Arctic LNG 2, 60% якого належить компанії Новатек, планувався як один із найбільших СПГ-заводів Росії з проєктною потужністю 19,8 млн тонн на рік. Втім, його перспективи значно ускладнили санкції США, запроваджені через повномасштабну війну РФ проти України.

Виробництво на заводі стартувало у грудні 2023 року, однак регулярні поставки кінцевим споживачам розпочалися лише у серпні 2024-го. Усі вони здійснювалися виключно до Китаю.

За даними LSEG, у 2024 році Arctic LNG 2 доставив 23 вантажі, або близько 1,3 млн тонн СПГ, зокрема зі сховищ поблизу Мурманська та Камчатки. Єдиним імпортером газу з цього проєкту залишається термінал Beihai LNG.

Крім того, у понеділок стало відомо, що перший російський газовоз льодового класу Arc7 "Алєксєй Косигін" прибув до Arctic LNG 2 для завантаження. Такі судна мають подвійний корпус і посилені гвинти, що дозволяє їм працювати в умовах льоду.