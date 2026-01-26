Россия отправила первую в 2026 году партию СПГ в Китай, - Reuters

Первый в этом году груз сжиженного природного газа с российского завода Arctic LNG 2 был разгружен на терминале Beihai LNG в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно имеющейся информации, 25 декабря газовоз Buran был загружен СПГ на плавучем хранилище Saam вблизи российского порта Мурманск, который используется заводом Arctic LNG 2. После этого судно доставило груз в юго-западный регион Китая Гуанси, пройдя маршрут через Суэцкий канал.

Такой путь российские суда начали использовать из-за зимних ограничений на Северном морском пути вдоль арктического побережья РФ.

Проект Arctic LNG 2, 60% которого принадлежит компании Новатэк, планировался как один из крупнейших СПГ-заводов России с проектной мощностью 19,8 млн тонн в год. Впрочем, его перспективы значительно осложнили санкции США, введенные из-за полномасштабной войны РФ против Украины.

Производство на заводе стартовало в декабре 2023 года, однако регулярные поставки конечным потребителям начались только в августе 2024-го. Все они осуществлялись исключительно в Китай.

По данным LSEG, в 2024 году Arctic LNG 2 доставил 23 груза, или около 1,3 млн тонн СПГ, в том числе из хранилищ вблизи Мурманска и Камчатки. Единственным импортером газа из этого проекта остается терминал Beihai LNG.

Кроме того, в понедельник стало известно, что первый российский газовоз ледового класса Arc7 "Алексей Косыгин" прибыл в Arctic LNG 2 для загрузки. Такие суда имеют двойной корпус и усиленные винты, что позволяет им работать в условиях льда.