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Росія відновила експорт нафти до Північної Кореї, - ООН

Фото: Росія відновила експорт нафти до КНДР (voakorea.com)
Автор: Константин Широкун

Російська Федерація у грудні 2022 року відновила постачання нафти та нафтопродуктів до Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ООН.

Повідомляється, що РФ не надсилала нафту до КНДР з 2020 року. За даними ООН, з грудня минулого року до квітня 2023-го Пхеньян отримав близько 67 тисяч барелів нафти. Також у звіті ООН не уточнюється, яким шляхом РФ постачала нафту до Північної Кореї.

Раніше аналітики з посиланням на супутникові знімки зазначали, що РФ та Північна Корея відновили торгівлю через єдиний прикордонний залізничний перехід. Влада КНДР закрила його в лютому 2020 року в рамках обмежень боротьби з коронавірусом.

Санкції проти КНДР

ООН, низка інших міжнародних організацій та окремі країни запровадили проти КНДР санкції за проведення ядерних випробувань. Вперше санкції проти КНДР було запроваджено у 2006 році. Резолюція Ради безпеки ООН вимагала від північнокорейського керівництва припинити ядерні випробування та заборонила експорт до Північної Кореї низки найменувань військової техніки, а також предметів розкоші.

Раніше КНДР заявляла про наміри запустити свій перший військовий розвідувальний супутник у період із 31 травня по 11 червня. Сьогодні вранці повідомлялося про пуск ракети-носія, через що в частині Японії та Південної Кореї оголошували повітряну тривогу .

Незабаром у США заявляли, що запуск супутника порушить міжнародні санкції, які не дозволяють КНДР використати технології балістичних ракет.

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