Россия возобновила экспорт нефти в Северную Корею, - ООН

Сообщается, что РФ не отправляла нефть в КНДР с 2020 года. По данным ООН, с декабря прошлого года по апрель 2023-го Пхеньян получил около 67 тысяч баррелей нефти. Также в отчете ООН не уточняется, каким путем РФ поставляла нефть в Северную Корею.

Ранее аналитики со ссылкой на спутниковые снимки отмечали, что РФ и Северная Корея возобновили торговлю через единственный пограничный железнодорожный переход. Власти КНДР закрыли его в феврале 2020 года в рамках ограничений по борьбе с коронавирусом.

Санкции против КНДР

ООН, ряд других международных организаций и отдельные страны ввели против КНДР санкции за проведение ядерных испытаний. Впервые санкции против КНДР были введены в 2006 году. Резолюция Совбеза ООН потребовала от северокорейского руководства прекратить ядерные испытания и запретила экспорт в Северную Корею ряда наименований военной техники, а также предметов роскоши.

Ранее КНДР заявляла о намерениях запустить свой первый военный разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. Сегодня утром сообщалось о пуске ракеты-носителя, из-за чего в части Японии и Южной Кореи оглашали воздушную тревогу.

Вскоре в США заявляли, что запуск спутника нарушит международные санкции, которые не позволяют КНДР использовать технологии баллистических ракет.