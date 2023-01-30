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Росія відмовляється від посередництва ООН для завершення війни проти України

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Москва, Понеділок 30 січня 2023 01:50
Росія відмовляється від посередництва ООН для завершення війни проти України Фото: Росія відмовляється від посередництва ООН (wikimedia.by.IAEA.Imagebank)
Автор: Артур Родивилов

Росія відкидає будь-яку можливість посередництва Секретаріатом ООН у переговорах з Україною, заявляючи про відсутність "нейтралітету" у керівництві організації.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Известия", про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін.

За його словами, довіра до Секретаріату Організації Об'єднаних Націй "значною мірою підірвана роками бездіяльності міжнародних чиновників".

Заступник міністра також стверджує, що Секретаріат ООН нібито виступає з "неоднозначною позицією" з 2014 року, коли РФ окупувала Крим та частину Донбасу.

"Виникає питання: чим керуватиметься генсекретар, якщо отримає звернення про сприяння у врегулюванні? Відверто кажучи, важко очікувати, що в такому разі Секретаріат озброїться статтею 100 Статуту ООН, яка вимагає від міжнародних чиновників абсолютної неупередженості", - продовжив заступник міністра.

Водночас дипломат заявив, що для переговорів зараз "немає вагомих передумов".

Нагадаємо, в МЗС РФ хочуть, щоб у разі поновлення переговорів з Україною вони були без посередників.

Наразі Україна та Росія не проводять переговори. Проте у Кремлі кажуть, що готові продовжити їх на власних умовах.

Керівництво України пояснювало, що Україна готова повернутися за стіл переговорів після покращення позицій на фронті або у разі виведення РФ своїх військ.

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