Россия отказывается от посредничества ООН для завершения войны против Украины

Россия отвергает какую-либо возможность посредничества Секретариатом ООН в переговорах с Украиной, заявляя об отсутствии "нейтралитета" в руководстве организации.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Известия" , об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

По его словам, доверие к секретариату Организации Объединенных Наций "в значительной степени подорвано годами бездействия международных чиновников".

Замминистра также утверждает, что Секретариат ООН якобы занял неоднозначную позицию с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть Донбасса.

"Возникает вопрос: чем будет руководствоваться генсекретарь, если получит обращение о содействии в урегулировании? Откровенно говоря, трудно ожидать, что в таком случае Секретариат вооружится статьей 100 Устава ООН, требующей от международных чиновников абсолютной беспристрастности", - продолжил замминистра.

В то же время дипломат заявил, что для переговоров сейчас "нет весомых предпосылок".

Напомним, в МИД РФ хотят, чтобы в случае возобновления переговоров с Украиной они были без посредников.

Сейчас Украина и Россия не проводят переговоры. Однако в Кремле говорят, что готовы продолжить их на собственных условиях.

Руководство Украины объясняло, что Украина готова вернуться за стол переговоров после улучшения позиций на фронте или в случае вывода РФ своих войск.

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