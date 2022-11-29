Росія відмовилася від одного з важливих елементів своєї військової доктрини, - британська розвідка

За останні три місяці російські війська в Україні, напевно, практично припинили розгортання у вигляді батальйонно-тактичних груп (БТГ). Війна виявила недоліки концепції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Концепція БТГ відігравала важливу роль у російській військовій доктрині протягом останніх десяти років, і в ній були об'єднані батальйони з повним набором допоміжних підрозділів, включаючи танкові, розвідувальні та (на відміну від звичайної західної практики) артилерію.

За даними британської розвідки, кілька внутрішніх недоліків концепції БТГ було виявлено у високоінтенсивних великомасштабних бойових діях війни в Україні. Відносно невелика кількість бойової піхоти БТГ часто виявлялася недостатньою.

"Децентралізоване розміщення артилерії не дозволило Росії повною мірою використати свою перевагу в кількості знарядь; і деякі командири БТГ були наділені повноваженнями гнучко використати можливості, оскільки модель БТГ була розроблена для просування", - зазначають у Міноборони Британії.