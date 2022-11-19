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Росія значно збільшила військові витрати на 2023 рік, - британська розвідка

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Москва, Субота 19 листопада 2022 08:39
Росія значно збільшила військові витрати на 2023 рік, - британська розвідка Фото: Росія збільшує військові витрати (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Військові витрати Росії у 2023 році зростуть на 40%. Російський уряд намагається позичати гроші, поки ситуація на ринку відносно сприятлива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 16 листопада 2022 року Росія провела найбільшу в історії емісію боргових зобов'язань за один день, зібравши 820 млрд рублів (13,6 млрд доларів). Це важливо для Росії, оскільки випуск боргових зобов'язань є ключовим механізмом для підтримки видатків на оборону, які значно збільшилися після вторгнення в Україну.

За даними британської розвідки, задекларовані витрати Росії на "національну оборону" на 2023 рік заплановані на рівні приблизно 5 трлн рублів (84 млрд доларів), що більш ніж на 40% перевищує попередній бюджет на 2023 рік, оголошений у 2021 році.

"Випуск боргових зобов'язань обходиться дорого в періоди невизначеності. Розмір цього аукціону, швидше за все, вказує на те, що Міністерство фінансів Росії оцінює поточні умови як відносно сприятливі, але очікує на все більш невизначену податково-бюджетну ситуацію наступного року", - зазначають у Міноборони. Великобританії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, зима сильно вплине на умови, в яких триває російсько-українська війна. Додаткові труднощі знизять і так низький моральний дух російської армії.

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