Россия отказалась от одного из важных элементов своей военной доктрины, - британская разведка

За последние три месяца российские войска в Украине, вероятно, практически прекратили развертывание в виде батальонно-тактических групп (БТГ). Война выявила недостатки концепции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, концепция БТГ играла важную роль в российской военной доктрине в течение последних десяти лет, и в ней были объединены батальоны с полным набором вспомогательных подразделений, включая танковые, разведывательные и (в отличие от обычной западной практики) артиллерию.

По данным британской разведки, несколько внутренних недостатков концепции БТГ были выявлены в высокоинтенсивных крупномасштабных боевых действиях войны в Украине. Относительно небольшое количество боевой пехоты БТГ часто оказывалось недостаточным.

"Децентрализованное размещение артиллерии не позволило России в полной мере использовать свое преимущество в количестве орудий; и немногие командиры БТГ были наделены полномочиями гибко использовать возможности, так как модель БТГ была разработана для продвижения", - отмечают в Минобороны Британии.