Росія відмовилась від концерту в "Лужниках" в річницю анексії Криму

Як відзначають джерела, росіяни вирішили "не влаштовувати широких святкувань", а обмежитись "точковими заходами".

Зокрема, у Москві на Нікітському бульварі 20 березня відкриють фотовиставку "Кримська весна. 9 років ми разом", а в Магаданській області планують провести акцію під час якої можна безкоштовно надіслати листівки до півострова.

Наприкінці лютого в Росії почали набирати масовку на майбутній концерт в "Лужниках". Також очікувався виступ російського диктатора Володимира Путіна.

"Відповідне оголошення було розміщено в групі "Мега Волонтер Москва" у "ВКонтакте", де раніше набирали глядачів на "патріотичний" мітинг-концерт, що відбувся в "Лужниках" 22 лютого", - пише видання.