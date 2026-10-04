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Росія відкрила новий етап терору атаками на мости у Києві, - Сибіга

20:05 04.10.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач РБК-Україна)

Росія розпочала новий етап цілодобового терору проти цивільного населення України, зосередивши удари на об'єктах мостової інфраструктури.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у X.

За словами очільника МЗС, після нападів на продовольчі склади, торговельні мережі, аптеки та критичні бази даних, російські війська перейшли до систематичного обстрілу мостів, які є життєво важливими артеріями для функціонування країни.

Зокрема, протягом останніх кількох днів окупанти шість разів обстріляли два київські мости. Удари завдавалися саме в той момент, коли ними рухався цивільний транспорт та перетинали поїзди метро.

"Світ не може просто спостерігати та чекати - ми закликаємо наших партнерів до рішучої реакції. Як словами, так і діями. Чітко дати Москві зрозуміти, що вона повинна припинити ескалацію та терор, і зайнятися дипломатією та мирними зусиллями", - наголосив Сибіга.

Українська сторона закликала союзників вжити конкретних кроків для протидії російській агресії.

Зокрема посилити протиповітряну оборону України для захисту критичної інфраструктури, запровадити ефективні санкції проти російського військово-промислового комплексу та сформувати списки осіб та організацій, які сприяють російському режиму у скоєнні злочинів.

"Цей тиждень ознаменував новий розділ у російській кампанії цілодобового терору проти цивільного населення", - підкреслив очільник МЗС.

Нагадаємо, останніми днями російські війська активізували систематичні атаки на переправи через Дніпро у столиці.

Зокрема, вранці 3 жовтня внаслідок удару РФ по Північному мосту у Києві постраждали двоє людей.

Наступного дня ворог повторив атаку: внаслідок чергового обстрілу Північного мосту вранці 4 жовтня також зазнали травм двоє людей.

Через системні удари окупантів по мостовій інфраструктурі західні ЗМІ, зокрема видання NYT, зазначають, що Київ може чекати "логістичний кошмар" у разі суттєвого ушкодження переправ, які з'єднують лівий та правий береги столиці.

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