Россия открыла новый этап террора атаками на мосты в Киеве, - Сибига

По словам главы МИД, после нападений на продовольственные склады, торговые сети, аптеки и критические базы данных, российские войска перешли к систематическому обстрелу мостов, являющихся жизненно важными артериями для функционирования страны.

В частности, за последние несколько дней оккупанты шесть раз обстреляли два киевских моста. Удары наносились именно в тот момент, когда по ним двигался гражданский транспорт и пересекали поезда метро.

"Мир не может просто наблюдать и ждать - мы призываем наших партнеров к решительной реакции. Как словами, так и действиями. Четко дать Москве понять, что она должна прекратить эскалацию и террор, и заняться дипломатией и мирными усилиями", - подчеркнул Сибига.

Украинская сторона призвала союзников принять конкретные шаги для противодействия российской агрессии.

В частности, усилить противовоздушную оборону Украины для защиты критической инфраструктуры, ввести эффективные санкции против российского военно-промышленного комплекса и сформировать списки лиц и организаций, способствующих российскому режиму в совершении преступлений.

"Эта неделя ознаменовала новую главу в российской кампании круглосуточного террора против гражданского населения", - подчеркнул глава МИД.