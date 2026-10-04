Россия открыла новый этап террора атаками на мосты в Киеве, - Сибига

Россия начала новый этап круглосуточного террора против гражданского населения Украины, сосредоточив удары по объектам мостовой инфраструктуры.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в X.
По словам главы МИД, после нападений на продовольственные склады, торговые сети, аптеки и критические базы данных, российские войска перешли к систематическому обстрелу мостов, являющихся жизненно важными артериями для функционирования страны.
В частности, за последние несколько дней оккупанты шесть раз обстреляли два киевских моста. Удары наносились именно в тот момент, когда по ним двигался гражданский транспорт и пересекали поезда метро.
"Мир не может просто наблюдать и ждать - мы призываем наших партнеров к решительной реакции. Как словами, так и действиями. Четко дать Москве понять, что она должна прекратить эскалацию и террор, и заняться дипломатией и мирными усилиями", - подчеркнул Сибига.
Украинская сторона призвала союзников принять конкретные шаги для противодействия российской агрессии.
В частности, усилить противовоздушную оборону Украины для защиты критической инфраструктуры, ввести эффективные санкции против российского военно-промышленного комплекса и сформировать списки лиц и организаций, способствующих российскому режиму в совершении преступлений.
"Эта неделя ознаменовала новую главу в российской кампании круглосуточного террора против гражданского населения", - подчеркнул глава МИД.
Напомним, в последние дни российские войска активизировали систематические атаки на переправы через Днепр в столице.
В частности, утром 3 октября в результате удара РФ по Северному мосту в Киеве пострадали два человека.
На следующий день враг повторил атаку: в результате очередного обстрела Северного моста утром 4 октября также получили травмы два человека.
Из-за системных ударов кафиров по мостовой инфраструктуре западные СМИ, в частности издание NYT, отмечают, что Киев может ожидать "логистический кошмар" в случае существенного повреждения переправ, соединяющих левый и правый берега столицы.