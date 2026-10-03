Через удар РФ по Північному мосту у Києві постраждали двоє людей

У Києві внаслідок удару Росії по Північному мосту вранці 3 жовтня постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Двоє людей постраждали сьогодні зранку внаслідок удару ворога по Північному мосту в столиці.ї", - повідомив Кличко.

За його словами, одному постраждалому медики надали допомогу на місці. Другого госпіталізували, а зараз він на амбулаторному лікуванні.