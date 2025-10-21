Росія відкриє "міжнародний" пункт пропуску в порту окупованого Бердянська

Російська федерація відкриває "міжнародний" пункт пропуску на тимчасово окупованій території України - йдеться про Бердянськ Запорізької області.

Ще 15 жовтня російський прем’єр-міністр Михайло Мішустін підписав розпорядження про створення постійного багатостороннього вантажного пункту пропуску у морському порті тимчасово окупованого Бердянська.

Заявлена пропускна здатність пункту - приблизно 4 800 членів екіпажів на рік, а також понад 200 вантажних суден. Очікуваний вантажообіг - близько 1,5 млн тонн на рік, повідомив Андрющенко.

Роботи з технічного оснащення виконує російська федеральна державна казначейська установа "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" (Росгранстрой). Всі роботи заплановано завершити до кінця 2026 року.

Як зазначив Андрющенко, фактично росіяни хочуть легалізувати вкрадений в України порт під виглядом "російського державного кордону" і сформувати офіційний канал для експорту викраденого українського зерна, металу та будматеріалів - тепер уже під прапором "легального вантажного руху".