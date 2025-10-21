Россия откроет "международный" пункт пропуска в порту оккупированного Бердянска

Российская федерация открывает "международный" пункт пропуска на временно оккупированной территории Украины - речь идет о Бердянске Запорожской области.

Еще 15 октября российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании постоянного многостороннего грузового пункта пропуска в морском порту временно оккупированного Бердянска.

Заявленная пропускная способность пункта - примерно 4 800 членов экипажей в год, а также более 200 грузовых судов. Ожидаемый грузооборот - около 1,5 млн тонн в год, сообщил Андрющенко.

Работы по техническому оснащению выполняет российское федеральное государственное казначейское учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" (Росгранстрой). Все работы запланировано завершить до конца 2026 года.

Как отметил Андрющенко, фактически россияне хотят легализовать украденный у Украины порт под видом "российской государственной границы" и сформировать официальный канал для экспорта похищенного украинского зерна, металла и стройматериалов - теперь уже под флагом "легального грузового движения".