Россия откроет "международный" пункт пропуска в порту оккупированного Бердянска

Российская Федерация планирует открыть в оккупированном Бердянске "международный" пункт пропуска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
Российская федерация открывает "международный" пункт пропуска на временно оккупированной территории Украины - речь идет о Бердянске Запорожской области.
Еще 15 октября российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании постоянного многостороннего грузового пункта пропуска в морском порту временно оккупированного Бердянска.
Заявленная пропускная способность пункта - примерно 4 800 членов экипажей в год, а также более 200 грузовых судов. Ожидаемый грузооборот - около 1,5 млн тонн в год, сообщил Андрющенко.
Работы по техническому оснащению выполняет российское федеральное государственное казначейское учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" (Росгранстрой). Все работы запланировано завершить до конца 2026 года.
Как отметил Андрющенко, фактически россияне хотят легализовать украденный у Украины порт под видом "российской государственной границы" и сформировать официальный канал для экспорта похищенного украинского зерна, металла и стройматериалов - теперь уже под флагом "легального грузового движения".
Напомним, Министерство иностранных дел Украины осудило распоряжение правительства России от 22 августа 2025 года, которым морские порты временно оккупированных Бердянска и Мариуполя включены в перечень портов РФ, открытых для захода иностранных судов.
Российское правительство включило морские порты временно оккупированных Мариуполя и Бердянска в список портов РФ, открытых для захода иностранных судов. Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин 25 августа, сообщает Центр транспортных стратегий (ЦТС).
По данным экспертов, такие шаги направлены на активизацию массового вывоза из оккупированных портов похищенного украинского зерна, металла и угля.
В частности, только через порт Бердянска в 2024 году незаконно вывезли более 300 тысяч тонн украинского зерна. В среднем ежемесячно российские захватчики транспортируют от 40 до 60 тысяч тонн похищенных ресурсов.
Мариупольский порт, который Кремль планирует расширить до конца года, регулярно принимает российские грузовые суда для загрузки зерна, которое впоследствии вывозится в РФ.