РФ не хоче перемир'я

Зеленський розповів, що на зустрічі "Коаліції охочих" розглядали 5 пріоритетів для України, першим з яких є посилення ППО.

"Починаючи з середини літа цього року Путін постійно нарощує атаки, особливо небезпечною зброєю - балістикою та реактивними шахедами", - каже він.

Президент зазначив, що Україна потребує особливих спільних дій для реального захисту. Алже Росія увесь рік відкидає будь-які пропозиції перемир'я.

"Це не просто слова. Росіяни весь цей рік відмовляються від усіх пропозицій деескалації. З ними про це говорили різні партнери, і на все Путін відмовляв", - каже Зеленський.

РФ пропонували деескалацію щодо енергетики, у Чорному морі, інші формати припинення вогню тощо.

"На все в Росії відповіли одне - відмовилися", - уточнив він.