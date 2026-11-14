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Зеленський: припинення ударів по енергетиці не підтримує особисто Путін

11:36 14.11.2026 Сб
2 хв
aimg Марія Науменко
Зеленський: припинення ударів по енергетиці не підтримує особисто Путін Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Питання енергетичного перемир'я порушили під час переговорів в Абу-Дабі, однак домовитися не вдалося. Російська сторона заявила, що не має мандата на такі рішення, і запропонувала звертатися безпосередньо до глави Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського журналістам.

За словами глави держави, російська сторона не виявила бажання домовлятися про так зване енергетичне перемир'я. Під час зустрічі в Абу-Дабі представники РФ пояснили, що не мають мандата на ухвалення такого рішення.

Водночас інші можливі домовленості про припинення вогню також не обговорювали детально. Росіяни заявили українській команді: "Вирішуйте це з (російським диктатором Володимиром - ред.) Путіним".

"На що наша команда сказала: "Ми ж для цього і пропонували: якщо у вас все вирішує Путін, тоді давайте зустріч лідерів", - розповів Зеленський.

У підсумку сторони домовилися, що американська команда вирушить до Путіна, щоб обговорити це питання.

"На сьогодні є те, що є. Припинення вогню не підтримує особисто Путін", - підсумував глава держави.

Україна пропонувала Росії припинити удари по енергетичній інфраструктурі, однак у Москві відкинули цю ідею. 3 листопада міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що тимчасове перемир'я нібито потрібне Києву лише для відновлення бойового потенціалу, а Росія наполягає на усуненні так званих "першопричин кризи".

Питання енергетичного перемир'я знову порушили під час переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі 10-11 листопада. Однак російська делегація відмовилася обговорювати припинення ударів по енергетиці.

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