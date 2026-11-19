Россия не хочет принимать ни одно из предложений по прекращению огня в Украине. В этом году страна-агрессор отвергла все форматы перемирия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции в Берлине.
Зеленский рассказал, что на встрече "Коалиции желающих" рассматривали 5 приоритетов для Украины, первым из которых является усиление ПВО.
"Начиная с середины лета этого года Путин постоянно наращивает атаки, особенно опасным оружием - баллистикой и реактивными шахедами", - говорит он.
Президент отметил, что Украина нуждается в особых совместных действиях для реальной защиты. Однако Россия весь год отвергает любые предложения перемирия.
"Это не просто слова. Россияне весь этот год отказываются от всех предложений деэскалации. С ними об этом говорили разные партнеры, и на все Путин отказывал", - говорит Зеленский.
РФ предлагали деэскалацию по энергетике в Черном море, другие форматы прекращения огня и т. д.
"На все в России ответили одно - отказались", - уточнил он.
Ранее РБК-Украина писало, что российский диктатор Владимир Путин впервые отреагировал на удары Украины по Крымскому мосту и пригрозил "более болезненным ответом".
Также Путин рассказал, что якобы обсуждал с Совбезом РФ возможное прекращение огня в ряде сфер, однако после ударов по Крымскому мосту договариваться не будут.
Кроме того, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия не заинтересована в перемирии в Черном море без заключения долгосрочного мира с Украиной. Весь процесс тормозится якобы по теме Донбасса.
Также вопрос энергетического перемирия поднялся во время переговоров в Абу-Даби, однако договориться не удалось. Российская сторона заявила, что не имеет мандата на такие решения, и предложила обращаться непосредственно к главе Кремля.