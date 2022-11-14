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Росія відкинула умови до переговорів з Україною. МЗС нагадало Кремлю його місце

Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія відмовилась прийняти попередні умови від України для початку переговорів. МЗС нагадало Кремлю про його місце.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника МЗС Олега Ніколенка.

Росія незадоволена попередніми умовами до переговорів

"Такі умови неприйнятні. Наш президент (Володимир Путін, президент Росії, - ред.) неодноразово говорив про те, що ми готові до переговорів, але ці переговори, природно, повинні враховувати ситуацію на землі", - заявив заступник голови МЗС Росії Олександр Грушко.

Кремлю знову нагадали "формулу" початку переговорів

"Росія знаходиться не в тій позиції, аби диктувати свої умови", - заявив Ніколенко.

Як пояснив речник МЗС, переговори між країнами розпочнуться лише за відповідних умов, а саме:

  • негайне припинення війни;
  • виведення російських військ з території України;
  • відновлення української територіальної цілісності;
  • компенсація завданих збитків;
  • надання дієвих гарантій про неповторення агресії.

"За інших умов досягнути сталого миру буде неможливо", - зауважив Ніколенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк дав пораду росіянам щодо того як врятувати Росію.

Президент України Володимир Зеленський також нещодавно озвучував чіткі умови, які Росія повинна виконати для того, щоб розпочати переговори.

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