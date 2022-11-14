Росія відкинула умови до переговорів з Україною. МЗС нагадало Кремлю його місце

Росія незадоволена попередніми умовами до переговорів

"Такі умови неприйнятні. Наш президент (Володимир Путін, президент Росії, - ред.) неодноразово говорив про те, що ми готові до переговорів, але ці переговори, природно, повинні враховувати ситуацію на землі", - заявив заступник голови МЗС Росії Олександр Грушко.

Кремлю знову нагадали "формулу" початку переговорів

"Росія знаходиться не в тій позиції, аби диктувати свої умови", - заявив Ніколенко.

Як пояснив речник МЗС, переговори між країнами розпочнуться лише за відповідних умов, а саме:

негайне припинення війни;

виведення російських військ з території України;

відновлення української територіальної цілісності;

компенсація завданих збитків;

надання дієвих гарантій про неповторення агресії.

"За інших умов досягнути сталого миру буде неможливо", - зауважив Ніколенко.