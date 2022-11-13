ua ru
Нд, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін вже програв. Подоляк дав пораду росіянам, як врятувати РФ

Новость на русском →
Україна, Неділя 13 листопада 2022 22:48
Путін вже програв. Подоляк дав пораду росіянам, як врятувати РФ Фото: радник Офісу президента України Михайло Подоляк (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Росія має нарешті зрозуміти, що для неї є екзистенційною загрозою. Екзистенційну загрозу росіянам несе не поразка, а продовження війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника Офісу президента України Михайла Подоляка.

"Путін вже програв: мобілізація чи відхід на лівий берег відкладає неминуче. Врятувати Росію в історичній перспективі може лише внутрішня трансформація та виведення військ з України", - наголосив радник Офісу президента.

Він зазначив, що політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів та виведення військ з України.

"Д - деморалізація. Підтримка війни в РФ стрімко летить на дно. Від олігарха до шевця формується думка: "Час закінчувати". Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів та виведення військ", - зазначив Подоляк.

Раніше Михайло Подоляк зазначив, що Росія наважиться на справжні мирні переговори та виведення військ з України, коли буде деокуповано Донецьк чи Луганськ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Подоляк
NEWS
ЗСУ підняли український прапор ще в одному селі під Херсоном (відео)
ЗСУ підняли український прапор ще в одному селі під Херсоном (відео)
DAILY
ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі
Юлія Акимовакоресподент ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі