Россия отвергла условия к переговорам с Украиной. МИД напомнил Кремлю его место

Россия не удовлетворена предварительными условиями к переговорам

"Такие условия неприемлемы. Наш президент (Владимир Путин, президент России, - ред.) неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле", - заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Кремлю снова напомнили "формулу" начала переговоров

"Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия", - заявил Николенко.

Как пояснил спикер МИД, переговоры между странами начнутся только при соответствующих условиях, а именно:

немедленное прекращение войны;

вывод российских войск с территории Украины;

восстановление украинской территориальной целостности;

компенсация нанесенного ущерба;

предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии.

"В других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно", - отметил Николенко.