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Россия отвергла условия к переговорам с Украиной. МИД напомнил Кремлю его место

Фото: Олег Николенко, представитель МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия отказалась принять предварительные условия от Украины для начала переговоров. МИД напомнил Кремлю о его месте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

Россия не удовлетворена предварительными условиями к переговорам

"Такие условия неприемлемы. Наш президент (Владимир Путин, президент России, - ред.) неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле", - заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Кремлю снова напомнили "формулу" начала переговоров

"Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия", - заявил Николенко.

Как пояснил спикер МИД, переговоры между странами начнутся только при соответствующих условиях, а именно:

  • немедленное прекращение войны;
  • вывод российских войск с территории Украины;
  • восстановление украинской территориальной целостности;
  • компенсация нанесенного ущерба;
  • предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии.

"В других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно", - отметил Николенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк дал совет россиянам о том, как спасти Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский также недавно озвучивал четкие условия, которые Россия должна выполнить для того, чтобы начать переговоры.

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