Росія відкине пропозицію США та Європи про гарантії безпеки для України, - ISW

США в координації з Європою розробляють гарантії безпеки для післявоєнної України. Однак Кремль, імовірно, відкине цю пропозицію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Американського інституту вивчення війни (ISW).
Зокрема, за даними Financial Times, американські чиновники повідомили європейцям, що США готові надати "стратегічні засоби забезпечення".
Серед таких: розвідка, спостереження і рекогносцировка, командування і управління, а також засоби ППО для підтримки майбутнього розгортання європейських сил у повоєнній Україні (в рамках гарантій безпеки).
Аналітики ISW зазначають, що РФ неодноразово відкидала західні гарантії безпеки для України. Зокрема, присутність військ країн НАТО.
Також у ISW наводять нещодавню заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова. В інтерв'ю NBC News він сказав, що західні держави, включно зі США, не повинні нести відповідальність за післявоєнну безпеку України.
Крім того, речник російського МЗС Марія Захарова теж заявила нещодавно, що Росія "категорично відкидає" "будь-який сценарій, який передбачає появу в Україні військового контингенту за участю країн НАТО.
У зв'язку з цим аналітики ISW роблять такий висновок:
"Кремль, імовірно, відхилить пропозицію США і Європи про гарантії безпеки, подібну до тієї, яку, як повідомляють, обговорюють американські та європейські чиновники", - ідеться в публікації.
Нагадаємо, що в ніч на 16 серпня президент США Дональд Трамп провів зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним на Алясці.
Однією з ключових тем їхньої бесіди стала війна в Україні, а точніше - її завершення. Після саміту Путін згадав на пресконференції, що РФ розуміє, що мають бути забезпечені й гарантії безпеки для України.
Незабаром, 18 серпня, президент США прийняв у Білому домі президента України Володимира Зеленського та низку європейських лідерів. Вони говорили про завершення війни, і зокрема, про гарантії безпеки.
Росія тим часом останніми днями заявляла, що гарантами мають бути, зокрема, вони, а також у ЗМІ була інформація про Китай. Принаймні, таку ідею висуває Москва. Україна ж на це не погоджується.
Також зазначимо, що 25 серпня глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з держсекретарем США Марком Рубіо і низкою європейських чиновників.
Сибіга підтвердив союзникам, що гарантії безпеки для нашої країни мають бути конкретними, юридично обов'язковими та ефективними.
"Вони мають бути багатовимірними, включно з військовим, дипломатичним, правовим та іншими рівнями. Ми всі поділяємо переконання, що українська армія є фундаментальним рівнем будь-яких таких гарантій, тому її максимальне зміцнення є нашим головним пріоритетом", - повідомив міністр.