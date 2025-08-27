Россия отвергнет предложение США и Европы о гарантиях безопасности для Украины, - ISW

В частности, по данным Financial Times, американские чиновники сообщили европейцам, что США готовы предоставить "стратегические средства обеспечения".

Среди таких: разведка, наблюдение и рекогносцировка, командование и управление, а также средства ПВО для поддержки будущего развертывания европейских сил в послевоенной Украине (в рамках гарантий безопасности).

Аналитики ISW отмечают, что РФ неоднократно отвергала западные гарантии безопасности для Украины. В частности, присутствие войск стран НАТО.

Также в ISW приводят недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова. В интервью NBC News он сказал, что западные государства, включая США, не должны нести ответственность за послевоенную безопасность Украины.

Кроме того, спикер российского МИД Мария Захарова тоже заявила недавно, что Россия "категорически отвергает" "любой сценарий, который предусматривает появление в Украине военного контингента с участием стран НАТО.

В связи с этим аналитики ISW делают следующий вывод:

"Кремль, вероятно, отклонит предложение США и Европы о гарантиях безопасности, подобное тому, которое, как сообщается, обсуждают американские и европейские чиновники", - говорится в публикации.