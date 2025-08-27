Росія відкине пропозицію США та Європи про гарантії безпеки для України, - ISW

США в координації з Європою розробляють гарантії безпеки для післявоєнної України. Однак Кремль, імовірно, відкине цю пропозицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Американського інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, за даними Financial Times, американські чиновники повідомили європейцям, що США готові надати "стратегічні засоби забезпечення".

Серед таких: розвідка, спостереження і рекогносцировка, командування і управління, а також засоби ППО для підтримки майбутнього розгортання європейських сил у повоєнній Україні (в рамках гарантій безпеки).

Аналітики ISW зазначають, що РФ неодноразово відкидала західні гарантії безпеки для України. Зокрема, присутність військ країн НАТО.

Також у ISW наводять нещодавню заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова. В інтерв'ю NBC News він сказав, що західні держави, включно зі США, не повинні нести відповідальність за післявоєнну безпеку України.

Крім того, речник російського МЗС Марія Захарова теж заявила нещодавно, що Росія "категорично відкидає" "будь-який сценарій, який передбачає появу в Україні військового контингенту за участю країн НАТО.

У зв'язку з цим аналітики ISW роблять такий висновок:

"Кремль, імовірно, відхилить пропозицію США і Європи про гарантії безпеки, подібну до тієї, яку, як повідомляють, обговорюють американські та європейські чиновники", - ідеться в публікації.