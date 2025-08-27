Россия отвергнет предложение США и Европы о гарантиях безопасности для Украины, - ISW
США в координации с Европой разрабатывают гарантии безопасности для послевоенной Украины. Однако Кремль, вероятно, отвергнет это предложение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Американского института изучения войны (ISW).
В частности, по данным Financial Times, американские чиновники сообщили европейцам, что США готовы предоставить "стратегические средства обеспечения".
Среди таких: разведка, наблюдение и рекогносцировка, командование и управление, а также средства ПВО для поддержки будущего развертывания европейских сил в послевоенной Украине (в рамках гарантий безопасности).
Аналитики ISW отмечают, что РФ неоднократно отвергала западные гарантии безопасности для Украины. В частности, присутствие войск стран НАТО.
Также в ISW приводят недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова. В интервью NBC News он сказал, что западные государства, включая США, не должны нести ответственность за послевоенную безопасность Украины.
Кроме того, спикер российского МИД Мария Захарова тоже заявила недавно, что Россия "категорически отвергает" "любой сценарий, который предусматривает появление в Украине военного контингента с участием стран НАТО.
В связи с этим аналитики ISW делают следующий вывод:
"Кремль, вероятно, отклонит предложение США и Европы о гарантиях безопасности, подобное тому, которое, как сообщается, обсуждают американские и европейские чиновники", - говорится в публикации.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, что в ночь на 16 августа президент США Дональд Трамп провел встречу с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске.
Одной из ключевых тем их беседы стала война в Украине , а точнее - ее завершение. После саммита Путин упомянул на пресс-конференции, что РФ понимает, что должны быть обеспечены и гарантии безопасности для Украины.
Вскоре, 18 августа, президент США принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и ряд европейских лидеров. Они говорили о завершении войны, и в том числе, о гарантиях безопасности.
Россия тем временем в последние дни заявляла, что гарантами должны быть в том числе они, а также в СМИ была информация о Китае. По крайней мере, такую идею выдвигает Москва. Украина же на это не соглашается.
Также отметим, что 25 августа глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с госсекретарем США Марком Рубио и рядом европейских чиновников.
Сибига подтвердил союзникам, что гарантии безопасности для нашей страны должны быть конкретными, юридически обязательными и эффективными.
"Они должны быть многомерными, включая военный, дипломатический, правовой и другие уровни. Мы все разделяем убеждение, что украинская армия является фундаментальным уровнем любых таких гарантий, поэтому ее максимальное укрепление является нашим главным приоритетом", - сообщил министр.