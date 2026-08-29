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Росія від ранку атакує Київ реактивними дронами: загинула дитина, є постраждалі

13:45 29.08.2026 Сб
2 хв
Що відомо про наслідки сьогоднішніх атак РФ по Києву?
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: Росія від ранку атакує Київ реактивними дронами (ДСНС)

Сьогодні, 29 серпня, від самого ранку Росія непреривно атакує Київ реактивними дронами. Внаслідок падіння ворожого безпілотника померла дворічна дівчинка, також є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

В Оболонському районі безпілотник впав на відкритій території. Пошкоджене приміщення кафе поруч.

"Померла дворічна дівчинка, поранена на Оболоні внаслідок падіння ворожого дрона", - повідомив Кличко.

За його словами, наразі відомо про п'ятьох постраждалих в столиці. Чотирьом із них медики надали допомогу на місці. Одну поранену - 18-річну дівчину - госпіталізували.

У Подільському районі також зафіксоване влучання дрона в нежитлову забудову.

У Голосіївському районі внаслідок падіння безпілотника виникла пожежа на покрівлі двоповерхової складської будівлі. Обійшлося без постраждалих.

У Святошинському районі ліквідували загоряння в квартирі на 9 поверсі житлового будинку, що сталося внаслідок падіння уламків дрона.Постраждалих немає.

Атаки на Київ

Нагадаємо, вже третій день поспіль росіяни постійно та масово атакують Київ і Київську область реактивними дронами.

Зокрема, внаслідок обстрілу Києва вночі та вранці 29 серпня постраждали будинки та загорілася квартира, є постраждалі.

За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, Росія запускає на Київ дрібну кількість реактивних дронів хвилями, щоб паралізувати столицю. На велику кількість дронів ресурсу у ворога немає. Мета - виснажувати ППО та населення.

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