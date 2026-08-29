Россия с утра атакует Киев реактивными дронами: погиб ребенок, есть пострадавшие

В Оболонском районе беспилотник свалился на открытой местности. Поврежденное помещение кафе рядом.

"Умерла двухлетняя девочка, раненая на Оболони в результате падения вражеского дрона", - сообщил Кличко.

По его словам, сейчас известно о пяти пострадавших в столице. Четверым из них медики оказали помощь на месте. Одну раненую - 18-летнюю девушку - госпитализировали.

В Подольском районе также зафиксировано попадание дрона в нежилую застройку.

В Голосеевском районе в результате падения беспилотника возник пожар на кровле двухэтажного складского здания. Обошлось без пострадавших.

В Святошинском районе ликвидировали возгорание в квартире на 9 этаже жилого дома, которое произошло в результате падения обломков дрона. Пострадавших нет.