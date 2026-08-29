Росія від ранку атакує Київ реактивними дронами: загинула дитина, є постраждалі
Сьогодні, 29 серпня, від самого ранку Росія непреривно атакує Київ реактивними дронами. Внаслідок падіння ворожого безпілотника померла дворічна дівчинка, також є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
В Оболонському районі безпілотник впав на відкритій території. Пошкоджене приміщення кафе поруч.
"Померла дворічна дівчинка, поранена на Оболоні внаслідок падіння ворожого дрона", - повідомив Кличко.
За його словами, наразі відомо про п'ятьох постраждалих в столиці. Чотирьом із них медики надали допомогу на місці. Одну поранену - 18-річну дівчину - госпіталізували.
У Подільському районі також зафіксоване влучання дрона в нежитлову забудову.
У Голосіївському районі внаслідок падіння безпілотника виникла пожежа на покрівлі двоповерхової складської будівлі. Обійшлося без постраждалих.
У Святошинському районі ліквідували загоряння в квартирі на 9 поверсі житлового будинку, що сталося внаслідок падіння уламків дрона.Постраждалих немає.
Атаки на Київ
Нагадаємо, вже третій день поспіль росіяни постійно та масово атакують Київ і Київську область реактивними дронами.
Зокрема, внаслідок обстрілу Києва вночі та вранці 29 серпня постраждали будинки та загорілася квартира, є постраждалі.
За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, Росія запускає на Київ дрібну кількість реактивних дронів хвилями, щоб паралізувати столицю. На велику кількість дронів ресурсу у ворога немає. Мета - виснажувати ППО та населення.