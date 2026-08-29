Россия с утра атакует Киев реактивными дронами: погиб ребенок, есть пострадавшие
Сегодня, 29 августа, с самого утра Россия непрерывно атакует Киев реактивными дронами. В результате падения вражеского беспилотника умерла двухлетняя девочка, также пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
В Оболонском районе беспилотник свалился на открытой местности. Поврежденное помещение кафе рядом.
"Умерла двухлетняя девочка, раненая на Оболони в результате падения вражеского дрона", - сообщил Кличко.
По его словам, сейчас известно о пяти пострадавших в столице. Четверым из них медики оказали помощь на месте. Одну раненую - 18-летнюю девушку - госпитализировали.
В Подольском районе также зафиксировано попадание дрона в нежилую застройку.
В Голосеевском районе в результате падения беспилотника возник пожар на кровле двухэтажного складского здания. Обошлось без пострадавших.
В Святошинском районе ликвидировали возгорание в квартире на 9 этаже жилого дома, которое произошло в результате падения обломков дрона. Пострадавших нет.
Атаки на Киев
Напомним, уже третий день россияне постоянно и массово атакуют Киев и Киевскую область реактивными дронами.
В частности, в результате обстрела Киева ночью и утром 29 августа пострадали дома и загорелась квартира, есть пострадавшие.
По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, Россия запускает в Киев мелкое количество реактивных дронов волнами , чтобы парализовать столицу. На большое количество дронов ресурса у врага нет. Цель - истощать ПВО и население.