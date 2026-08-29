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Россия с утра атакует Киев реактивными дронами: погиб ребенок, есть пострадавшие

13:45 29.08.2026 Сб
2 мин
Что известно о последствиях сегодняшних атак РФ по Киеву?
aimg Татьяна Степанова
Россия с утра атакует Киев реактивными дронами: погиб ребенок, есть пострадавшие Иллюстративное фото: Россия с утра атакует Киев реактивными дронами (ГСЧС)
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Сегодня, 29 августа, с самого утра Россия непрерывно атакует Киев реактивными дронами. В результате падения вражеского беспилотника умерла двухлетняя девочка, также пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

В Оболонском районе беспилотник свалился на открытой местности. Поврежденное помещение кафе рядом.

"Умерла двухлетняя девочка, раненая на Оболони в результате падения вражеского дрона", - сообщил Кличко.

По его словам, сейчас известно о пяти пострадавших в столице. Четверым из них медики оказали помощь на месте. Одну раненую - 18-летнюю девушку - госпитализировали.

В Подольском районе также зафиксировано попадание дрона в нежилую застройку.

В Голосеевском районе в результате падения беспилотника возник пожар на кровле двухэтажного складского здания. Обошлось без пострадавших.

В Святошинском районе ликвидировали возгорание в квартире на 9 этаже жилого дома, которое произошло в результате падения обломков дрона. Пострадавших нет.

Атаки на Киев

Напомним, уже третий день россияне постоянно и массово атакуют Киев и Киевскую область реактивными дронами.

В частности, в результате обстрела Киева ночью и утром 29 августа пострадали дома и загорелась квартира, есть пострадавшие.

По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, Россия запускает в Киев мелкое количество реактивных дронов волнами , чтобы парализовать столицу. На большое количество дронов ресурса у врага нет. Цель - истощать ПВО и население.

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