UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія вербує на війну проти України палестинських біженців у Лівані, - ЗМІ

Автор: Дмитро Браславський

Молодим палестинцям платять 350 доларів на місяць за вступ до російської армії. Далі їх відправляють на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Media Line.

Палестинці, які проживають у Лівані, підписалися на участь у війні в Україні на боці Росії. Вербуванням займаються активісти, пов'язані з посольством Палестини в Лівані.

"Більшість із завербованих 1969 року народження. Ті, хто народився пізніше, не мають належної реєстрації у ліванської влади, яка спрощує поїздки з метою участі у війні", - йдеться у матеріалі.

Ліванський уряд не має можливості контролювати чи відстежувати переміщення цих палестинських рекрутів для Росії. Більшість палестинців, які прямують на передову в Україні, родом з Ейн-аль-Халва, найбільшого табору палестинських біженців у Лівані. Повідомляється, що ці особи отримують щомісячну допомогу та компенсацію для своїх сімей в обмін на згоду брати участь у війні проти України.

Вербування палестинців та інших осіб здійснюється в координації з організацією "Хезболла", яка підтримується Іраном та базується в Лівані. "Хезболла" активно вербує молодих прихильників, у тому числі тих, хто вміє керувати безпілотниками, та людей, які мають досвід ведення партизанської війни у міських районах, для допомоги росіянам у війні проти України.

Достеменно невідомо, скільки палестинців було завербовано для війни на боці Росії, але вважається, що близько 300 осіб уже пройшли навчання та відправлені на передову. У таборі біженців Ейн-Аль-Халва готується до відправки в Росію ще одна група із приблизно 100 додаткових бійців.

Нагадаємо, що Росія вербує сирійських бойовиків, щоб відправити на війну проти України. За попередніми даними, близько 500 з них вже знаходиться на фронті.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія перекидає на війну в Україні війська зі Сибіру та Сирії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПалестинаЛиванВійна в Україні