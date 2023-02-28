Росія вербує на війну проти України палестинських біженців у Лівані, - ЗМІ

Палестинці, які проживають у Лівані, підписалися на участь у війні в Україні на боці Росії. Вербуванням займаються активісти, пов'язані з посольством Палестини в Лівані.

"Більшість із завербованих 1969 року народження. Ті, хто народився пізніше, не мають належної реєстрації у ліванської влади, яка спрощує поїздки з метою участі у війні", - йдеться у матеріалі.

Ліванський уряд не має можливості контролювати чи відстежувати переміщення цих палестинських рекрутів для Росії. Більшість палестинців, які прямують на передову в Україні, родом з Ейн-аль-Халва, найбільшого табору палестинських біженців у Лівані. Повідомляється, що ці особи отримують щомісячну допомогу та компенсацію для своїх сімей в обмін на згоду брати участь у війні проти України.

Вербування палестинців та інших осіб здійснюється в координації з організацією "Хезболла", яка підтримується Іраном та базується в Лівані. "Хезболла" активно вербує молодих прихильників, у тому числі тих, хто вміє керувати безпілотниками, та людей, які мають досвід ведення партизанської війни у міських районах, для допомоги росіянам у війні проти України.

Достеменно невідомо, скільки палестинців було завербовано для війни на боці Росії, але вважається, що близько 300 осіб уже пройшли навчання та відправлені на передову. У таборі біженців Ейн-Аль-Халва готується до відправки в Росію ще одна група із приблизно 100 додаткових бійців.