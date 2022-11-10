Росія кинула на війну в України близько 500 сирійських бойовиків, - ЗМІ
Росія вербує сирійських бойовиків, щоб відправити на війну проти України. За попередніми даними, близько 500 з них вже знаходиться на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Middle East Eye, яке спеціалізується на Близькому Сході та Північній Африці.
За даними видання, вербуванням займалися російські спецпризначенці та бойовики ПВК "Вагнера". Представник сирійського уряду зазначив, що близько тисячі сирійських найманців вже знаходяться у Росії на навчаннях. Проте лише половина з них відправилася до України.
Джерела у регіональній розвідці повідомили, що бойовиків набрали з урядових сирійських підрозділів, яких Росія раніше підтримувала та навчала для боротьби з опозиціонерами та терористами. Серед них бійці 25-ї дивізії сил спеціального призначення, яка відома як "Сили тигра", "П’ятий корпус" та "Ліва аль-Кудс". Ці підрозділи здебільшого складаються з палестинських сирійців.
При цьому співрозмовники видання зазначають, що Росія не відправляє сирійських найманців на передову. Причинами цього є мовний бар'єр та проблеми з координацією.
"Вони не зможуть нормально спілкуватися з іншими російськими полками на відкритому полі бою, і, наприклад, російська артилерія може вразити їх", - сказав співрозмовник.
За інформацією ЗМІ, сирійці воюють під керівництвом військового підрядника "Щит", ПВК "Вагнера" та угруповування "Русич", яке має неонацистську репутацію.
У Сирії повідомляють, що серед найманців є втрати. Сирійська обсерваторія з прав людини в Лондоні заявляє, що з вересня в Україні загинули дев’ять бійців. Проте у сирійському уряді зазначають, що нібито внаслідок українських бомбардувань загинули щонайменше 50 осіб.
Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія перекидає на війну в Україні війська зі Сибіру та Сирії.
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