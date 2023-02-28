Россия вербует на войну против Украины палестинских беженцев в Ливане, - СМИ

Молодым палестинцам платят 350 долларов в месяц за поступление в российскую армию. Дальше их отправляют на войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Media Line.
Палестинцы, проживающие в Ливане, подписались на участие в войне против Украины на стороне России. Вербовкой занимаются активисты, связанные с посольством Палестины в Ливане.
"Большинство из завербованных 1969 года рождения. Родившиеся позже не имеют должной регистрации у ливанской власти, которая упрощает поездки с целью участия в войне", - говорится в материале.
Ливанское правительство не имеет возможности контролировать или отслеживать перемещение этих палестинских рекрутов для России. Большинство палестинцев, следующих на передовую в Украине, родом из Эйн-аль-Халва, крупнейшего лагеря палестинских беженцев в Ливане. Сообщается, что эти лица получают ежемесячное пособие и компенсацию для своих семей в обмен на согласие участвовать в войне против Украины.
Вербовка палестинцев и других лиц осуществляется в координации с организацией "Хезболла", которая поддерживается Ираном и базируется в Ливане. "Хезболла" активно вербует молодых поклонников, в том числе тех, кто умеет руководить беспилотниками, и людей, имеющих опыт ведения партизанской войны в городских районах, для помощи россиянам в войне против Украины.
Доподлинно неизвестно, сколько палестинцев было завербовано для войны на стороне России, но считается, что около 300 человек уже прошли обучение и отправлены на передовую. В лагере беженцев Эйн-Аль-Халва готовится к отправке в Россию еще одна группа из примерно 100 дополнительных бойцов.
Напомним, что Россия вербует сирийских боевиков, чтобы отправить на войну против Украины. По предварительным данным, около 500 из них уже находятся на фронте.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия перебрасывает на войну в Украине войска из Сибири и Сирии.
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