Росія вербує найманців у країнах Балканського півострова, - ЦНС

Росія займається вербуванням громадян у країнах Балканського півострова. Відповідальним за це призначили сербського найманця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру національного спротиву.

Жика Радоїча, який зараз бере участь у війні за Росію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія почала вербувати африканських студентів до армії або ПВК "Вагнера", для участі у війні проти України.

Також повідомлялося, що окупанти завербували у ПВК "Вагнер" 23 тисячі російських ув'язнених.

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