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Россия вербует наемников в странах Балканского полуострова, - ЦНС

Фото: Россия вербует наемников в странах Балканского полуострова, (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Россия занимается вербовкой граждан в странах Балканского полуострова. Ответственным за это назначили сербского наемника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра национального сопротивления.

Жика Радоича, который сейчас участвует в войне на стороне России.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия начала вербовать африканских студентов в армию или же ЧВК "Вагнера", для участия в войне против Украины.

Также сообщалось, что оккупанты завербовали в ЧВК "Вагнер" 23 тысячи российских заключенных.

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