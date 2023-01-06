Россия вербует наемников в странах Балканского полуострова, - ЦНС

Россия занимается вербовкой граждан в странах Балканского полуострова. Ответственным за это назначили сербского наемника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра национального сопротивления.
Жика Радоича, который сейчас участвует в войне на стороне России.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия начала вербовать африканских студентов в армию или же ЧВК "Вагнера", для участия в войне против Украины.
Также сообщалось, что оккупанты завербовали в ЧВК "Вагнер" 23 тысячи российских заключенных.
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