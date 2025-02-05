Росія вербує диверсантів в Україні, але використовує та обманює їх, - Коваленко

Як зазначив Коваленко, агенти ГРУ та ФСБ обіцяють диверсантам проти військових в Україні гроші. Однак вони дурять виконавців злочинів, не виплачують їх. Окрім цього вони не повідомляють виконавцям, що планують активізувати вибухівку, яку ті несуть, ще під час виконання терористами задачі російських кураторів.

"Вони шукають підлітків та погано поінформовану молодь, яка ведеться на легкі гроші, які обіцяють російські куратори, часто без конкретики (поїдь туди і віднеси пакунок)", - пише Коваленко.

Він зауважив, що завербованих диверсантів росіяни просто використовують та кидають.

"Важливо розуміти, що диверсанти гарантовано або помруть, або надовго сядуть в найбільш короткі терміни, втративши майбутнє", - заявив він.

Вибухи у ТЦК

Нагадаємо, днями теракт було здійснено в будівлі Рівненського обласного ТЦК внаслідок якого загинула людина.

Тоді Коваленко заявив, що операції з вибухами в українських ТЦК курують спецслужби Росії.

Також 1 лютого на заправці у Пирятині Полтавської області, де зупинився автобус з мобілізованими, напали та вбили військового ТЦК. А вже наступного дня стався вибух біля ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області.