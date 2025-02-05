Россия вербует диверсантов в Украине, но использует и обманывает их, - Коваленко

Как отметил Коваленко, агенты ГРУ и ФСБ обещают диверсантам против военных в Украине деньги. Однако они обманывают исполнителей преступлений, не выплачивают их. Кроме этого они не сообщают исполнителям, что планируют активизировать взрывчатку, которую те несут, еще во время выполнения террористами задачи российских кураторов.

"Они ищут подростков и плохо информированную молодежь, которая ведется на легкие деньги, которые обещают российские кураторы, часто без конкретики (поезжай туда и отнеси пакет)", - пишет Коваленко.

Он отметил, что завербованных диверсантов россияне просто используют и бросают.

"Важно понимать, что диверсанты гарантированно или умрут, или надолго сядут в наиболее короткие сроки, потеряв будущее", - заявил он.

Взрывы в ТЦК

Напомним, на днях теракт был совершен в здании Ровенского областного ТЦК в результате которого погиб человек.

Тогда Коваленко заявил, что операции со взрывами в украинских ТЦК курируют спецслужбы России.

Также 1 февраля на заправке в Пирятине Полтавской области, где остановился автобус с мобилизованными, напали и убили военного ТЦК. А уже на следующий день произошел взрыв возле ТЦК в Павлограде Днепропетровской области.